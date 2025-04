La Borsa di Tokyo apre in rialzo, attesa per i dati macroeconomici di Cina e Giappone

La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, dopo il giorno di festività nazionale di ieri, seguendo l'avanzata degli indici azionari Usa e in attesa dei dati macroeconomici sulla manifattura in Cina e sulla produzione industriale in Giappone. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,29% a quota 35.943,04, aggiungendo 103 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta a 142,20 sul dollaro e si rafforza sull'euro a un valore di poco superiore a 162, con gli analisti che guardano all'esito della riunione della Bank of Japan (Boj) iniziata oggi.