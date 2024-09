Irpef 2025, nuovi tagli. Le ipotesi del governo: aliquota del 33% fino a 50.000 euro

Milano, 19 settembre 2024 – Abbassare l’aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi fra 28.000 e 50.000 euro. Non solo. Provare innalzare questa aliquota fino ai 60.000 euro.

Il vice ministro dell'Economia, Maurizio Leo ha illustrato le ipotesi del governo sulle aliquote Irpef

E’ quanto avrebbe allo studio il governo nel tentativo di abbassare le tasse al ceto medio. Un’operazione tutt’altro che semplice. Il provvedimento rientrerebbe infatti nella Legge di Bilancio da approvare entro fine anno, ma le risorse a disposizione per questa (e per altre iniziative) sono ridotte.

Per la prossima manovra il governo sta valutando ipotesi di riduzione delle tasse a favore del ceto medio, ma tutto dipenderà dalle risorse di copertura che sarà possibile individuare. Lo ha spiegato il viceministro dell'economia, Maurizio Leo, intervenendo a Telefisco del Sole 24 ore. Quello dell'alleggerimento dell'irpef sul ceto medio "è un tema che ci sta molto a cuore. Bisognerà trovare risorse tra 2,5 e 4 miliardi".

Leo ha precisato che le ipotesi prevedono l'abbassamento dal 35% al 33% per il secondo scaglione tra 28.000 e 50.000 euro. "Se possibile - ha aggiunto – vediamo di andare più in là, allargando lo scaglione a 60.000 euro e togliendo così 10.000 euro all'aliquota maggiore del 43%".

Leo ha tenuto a precisare che "serve prudenza" e che gli interventi saranno commisurati alle risorse disponibili.

L’Irpef è l'Imposta sul reddito delle persone fisiche ed è dovuta per il possesso dei seguenti redditi:

fondiari , cioè dei fabbricati e dei terreni ;

, cioè dei e dei ; di capitale

di lavoro dipendente (stipendi) e pensione.

In sostanza una percentuale di tasse da versare in base al reddito personale. La attuali aliquote sono:

fino a 28.000 euro di reddito l’Irpef è fissata al 23%

di reddito l’Irpef è fissata al da 28.000 a 50.000 euro l’aliquota è del 35%

l’aliquota è del oltre i 50.000 euro si paga il 43% di tasse

La manovra per il 2024 ha visto anche anche un taglio del cuneo fiscale del 7% per le retribuzioni fino a 25mila euro e del 6% per retribuzioni fino a 35mila euro. Una riduzione che il governo intenderebbe confermare anche per il 2025.

Il governo Meloni aveva già proceduto a una diminuzione delle fasce di reddito portando l’aliquota più bassa (23%) dai redditi fino a 15mila euro a quelli fino 28mila. Così erano le aliquote Irpef nel 2023: