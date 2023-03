Anche gli edifici inquinano: Cina al top per emissioni di CO2. La classifica delle città

Una veduta aerea della città di Shanghai

A leggere la graduatoria mondiale delle emissioni inquinanti urbane curata dalla Scuola di Ingegneria e Scienze Ambientali della Sun Yat Sen University di Canton, è vero, i brividi più intensi correranno lungo la schiena dei cinesi. Ma, allargando lo sguardo a un Vecchio Continente da tempo non più 'in via di sviluppo', più di qualche preoccupazione può sorgere anche a noi italiani. Infatti, sullo sfondo di un pianeta in cui "le grandi città producono l’80% delle emissioni di Co2", parola degli analisti di un player leader nella progettazione e manutenzione edile come Silvi Costruzioni Edili, “anche le grandi metropoli europee non scherzano”. Comprese quelle tricolore. Già, perché nello studio in materia portato a termine dai luminari Ting Wei, Junliang Wu e Shaoqing Chen, dopo i colossi dell'inquinamento della Repubblica Popolare come Handan (199 milioni di tonnellate di Co2 immesse in atmosfera ogni anno), Shangai (188 Mt Co2), Suzhou (152 Mt Co2), Dalian (142 Mt Co2) e Pechino (132 Mt Co2), vengono a ruota diversi grandi agglomerati urbani ben più vicini a noi. A partire da Mosca, la città più inquinante del nostro Continente, al settimo posto del ranking globale con 114 Mt Co2, e da Istanbul, all'ottavo (ma seconda nel...