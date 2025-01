Perché l’incendio in California può far aumentare le polizze casa anche in Italia

Roma,13 gennaio 2025 – Gli incendi devastanti in California potrebbero avere conseguenze indirette anche sul mercato assicurativo italiano. Sebbene l’Italia non sia direttamente interessata da questi eventi, la natura globale delle compagnie assicurative e il crescente rischio climatico portano a interrogarsi sugli effetti che tali disastri potrebbero avere sui premi delle polizze anche nel nostro Paese. Le compagnie assicurative americane hanno subito danni per 20 miliardi. Ci saranno ripercussioni in Italia?

L’effetto domino

"Le compagnie assicurative operano su scala globale", spiega Francesco Rotiroti, membro del Consiglio direttivo nazionale dello Snfia, il sindacato nazionale dei funzionari imprese assicuratrici, e Deputy secretary general dell’European works council del gruppo Axa. "Un disastro in una regione, come gli incendi in California, può avere ripercussioni anche in altri Paesi. Se una compagnia internazionale attiva in Italia subisce perdite significative a causa di un disastro, potrebbe decidere di aumentare i premi a livello globale, influenzando anche il mercato italiano".

L’aumento dei disastri climatici

Gli eventi catastrofici legati ai cambiamenti climatici, come incendi, inondazioni e frane, stanno aumentando in frequenza e intensità a livello globale. Questo fenomeno non risparmia nemmeno l’Italia, dove il rischio climatico percepito potrebbe spingere le compagnie assicurative a rivedere le loro politiche tariffarie. "Anche se l'Italia non è direttamente colpita da eventi come quelli di Los Angeles, la maggiore frequenza di eventi estremi nel Mediterraneo è un elemento che le compagnie considerano nella definizione dei premi", continua Rotiroti.

Le polizze in Italia

“Le polizze italiane – sottolinea l’esperto – dipendono anche dalle normative locali e dalle caratteristiche geografiche. Tuttavia, le compagnie assicurative internazionali operanti in Italia potrebbero aumentare i premi a casa delle esperienze di disastri in altre parti del mondo. Se eventi catastrofici simili a quelli di Los Angeles si verificano in più luoghi, potrebbe aumentare la percezione del rischio globale e dunque portare a un adeguamento dei premi anche in Italia”.

In dettaglio, tre sono le motivazioni e argomentazioni tecniche che potrebbero portare agli aumenti delle polizze anche in altre parti del mondo, Italia compresa.

Il rischio globale e impatti sul mercato assicurativo

I disastri naturali di grande portata, come incendi devastanti, uragani o terremoti, hanno effetti diretti sulle compagnie di assicurazione a livello globale. Gli eventi catastrofici aumentano la frequenza e la severità delle richieste di risarcimento, mettendo sotto pressione le riserve delle compagnie stesse. In risposta a questi rischi maggiori, le assicurazioni tendono ad aumentare i premi per coprire i costi crescenti.

Aumento dei costi dei risarcimenti

Se un evento catastrofico, come il grande incendio che ha colpito Los Angeles, causa danni enormi a proprietà residenziali e commerciali, le compagnie di assicurazione devono affrontare pagamenti ingenti per i risarcimenti. Questo potrebbe portare a un aumento dei premi per tutti i clienti, in quanto le compagnie cercano di recuperare le perdite e adeguare i nuovi rischi assicurativi da coprire e da assumere.

Rivalutazione del rischio

Le compagnie assicurative utilizzano modelli matematici per calcolare i premi basati sul rischio percepito. Se un disastro come quello di Los Angeles evidenzia vulnerabilità o aumenta il rischio di eventi simili (ad esempio, incendi devastanti), le compagnie potrebbero decidere di aumentare i premi per tutte le polizze casa e incendio, sia in territori direttamente colpiti che in altre regioni, inclusa l'Italia, se considerano che il rischio stia aumentando anche in altre aree.