Salute al centro: un viaggio lungo 30 anni

Trent’anni fa, nel 1995, alla Unipol venne in mente di realizzare una divisione che per prima si concentrasse sulla salute delle persone. Nasce così UniSalute, il cui approccio, spiega l’ad Giovanna Gigliotti “si differenzia dagli altri perché siamo gli unici a incentivare l’uso assiduo della nostra copertura assicurativa, e far fare ai clienti più prevenzione”.

Gigliotti è stata ospite di Money Vibez Stories, il vodcast di Qn Quotidiano Nazionale che ogni mercoledì incontra i leader e le leader d’impresa per incrociare in modo innovativo le storie aziendali a quelle personali di chi le imprese le porta avanti ogni giorno. Tra gli ospiti avuti finora: Emma Marcegaglia, Claudio Domenicali di Ducati, Sergio Marullo di Condojanni (Angelini) e moltissimi altri.