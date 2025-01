Dieci star che hanno perso la casa negli incendi di Los Angeles

Il fuoco non ha risparmiato le tante celebrità che vivono nell'area di Los Angeles devastata dagli incendi. Tanti quelli che hanno visto bruciare la propria casa. A qualcuno di loro non mancheranno i soldi per ricomprarla. Anzi, in molti casi pagheranno le assicurazioni. Secondo le stime di JP Morgan, a Palisades, dove un'abitazione vale in media 3 milioni di dollari i proprietari pagano fino a 40.000 dollari all'anno per le coperture assicurative. Ed è qui, vicino a Malibu, che molte ville super lusso sono andate in fumo. I padroni di casa sono in alcuni casi attori e attrici, che hanno scelto come residenza la spettacolare costa californiana a due passi da Hollywood. L'ultimo a perdere la casa è stato Joshua Jackson, tra i protagonisti della serie tv fine anni '90 Dawson's Creek, un'icona per la generazione dei Millenials. Jackson non ha condiviso sui social le immagini della casa bruciata: ma qualcuno lo ha fatto. Paris Hilton ha addirittura girato un video tra le macerie della propria dimora: una villa sul mare da 8 milioni di dollari