Incendi a Los Angeles, il vesto spinge le fiamme di Palisades verso l’entroterra. Molti vip ricorrono a vigili del fuoco privati e assoldano guardie di sicurezza

Roma, 12 gennaio 2025 - A Los Angeles è corsa contro il tempo per domare i sei principali incendi. Il forte vento sta spostando le fiamme verso l'interno mentre i vigili del fuoco tentano di contenerle a rischio della vita. Il bilancio delle vittime dell'inferno scoppiato nella città degli angeli è salito a sei morti, cinque delle morti nel rogo di Palisades e 11 in quello di Eaton. Più di 153.000 i cittadini di Los Angeles hanno ricevuto l'ordine di evacuazione, ma potrebbero aumentare. Infatti l'incendio sulla costa di Palisades è contenuto, secondo la Cnn, "almeno per l'11%", ma i forti venti lo stanno spingendo nell'entroterra "verso Brentwood e altre comunità vicine al Getty Center e all'UCLA", mentre gli altri, da Eaton ad Altadena, sono ancora molto attivi. E le forze in campo non sembrano essere sufficienti, anche se stanno affluendo pompieri anche dal Messico, e alcuni ricchi proprietari di ville a Pacific Palisades hanno iniziato ad assoldare vigili del fuoco privati per salvare le loro proprietà. Anche i saccheggi stanno diventando un grosso problema nelle zone colpite, il capitano Mike Lorenz del dipartimento di polizia di Los Angeles, ci sono stati già diversi arresti: ''Stiamo catturando i saccheggiatori all'interno della zona, ma stiamo proteggendo l'area sempre meglio ogni singolo giorno. Abbiamo anche arrestato due persone che in realtà si spacciavano per vigili del fuoco mentre entravano e uscivano dalle case". Anche qui dove non arrivano le autorità arriva il denaro: i proprietari sono ricorsi a guardie di sicurezza private per proteggere le loro case, o anche solo le macerie, soluzione però poco gradita alla polizia.

L'incendio più grande a Palisades