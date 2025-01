Los Angeles in fiamme. Il vento fa ancora più paura. Le assicurazioni in fuga

di Giampaolo PioliNEW YORKChiese, musei, scuole, ristoranti e caffè: tutto è stato raso al suolo. Icone di Los Angeles, comprese le colline che ospitavano le dimore delle star, sono cumuli di cenere tossica tra mozziconi di alberi carbonizzati. Quasi un terzo della città è stato cancellato, mentre dagli altri quartieri la gente osserva attonita. Si contano 16 morti, ma il bilancio potrebbe salire. Oltre 12.000 case distrutte da un incendio definito una "Pearl Harbor di fuoco" per la sua violenza incontrollabile.

Quartieri iconici come Palisades e Malibu sono ridotti a una "Pompei del terzo millennio". L’estensione del disastro supera quella di Miami, con i venti di Santa Ana, ridotti da 100 a 70 miglia orarie, che continuano ad alimentare le fiamme. "Le condizioni del vento peggioreranno nei prossimi giorni e condizioni meteorologiche critiche continueranno fino a mercoledì", ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco, Anthony Marrone. Sono oltre 153.000 i cittadini che hanno ricevuto l’ordine di evacuazione ma i numeri vengono aggiornati ogni ora. Il fronte di fuoco più preoccupante, secondo le autorità, è l’incendio di Palisades, "un mostro a più teste con possibilità di crescita in diverse direzioni" vista la folta vegetazione dell’area, ha spiegato il portavoce dei pompieri David Ortiz. Dal Canada e dal Messico arrivano unità specializzate con mezzi e personale per rimuovere detriti tossici. In un panorama apocalittico di crateri e strade deserte, la popolazione è invitata a rimanere nei rifugi e rispettare il coprifuoco per evitare saccheggi. Finora 29 arresti: violazioni del coprifuoco, persone che si fingevano pompieri e truffatori online che organizzano false raccolte fondi o avanzano richieste di pagamento per ricostruzioni inesistenti.

La solidarietà non manca, ma si mescola alla speculazione criminale: commercianti e professionisti alzano i prezzi di beni e servizi. "Los Angeles si riprenderà in fretta", ha dichiarato Lori Moore-Merrell, responsabile della Fire Administration. Più di 9.000 vigili del fuoco sono già al lavoro, un numero che raddoppierà nei prossimi giorni.

Danni economici stimati in oltre 150 miliardi di dollari, con perdite assicurative di circa 20 miliardi. Palisades, quartiere di lusso con case da 3 milioni di dollari, è il più colpito. State Farm e Allstate avevano già annunciato di non coprire nuove costruzioni in California; solo nel 2023, State Farm ha non rinnovato 72.000 polizze, di cui il 69% nell’area di Palisades.

Tra le fiamme emergono storie di eroismo: circa 1.000 detenuti, pagati un dollaro l’ora, combattono gli incendi. Kim Kardashian ha lodato il loro coraggio: "Molti rischiano la vita per salvarci. Alcuni sono morti per dimostrare di essere cambiati. Sono eroi".

La sindaca Karen Bass, criticata per la gestione, confida in una visita di Donald Trump, malgrado i suoi attacchi al governatore democratico Gavin Newsom. Intanto, Los Angeles lotta per sopravvivere e ricostruirsi.