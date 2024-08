Nel primo semestre il gruppo della cantieristica Ferretti (in foto l’ad Alberto Galassi), il cui presidente da ieri è Jiang Kui, ha registrato ricavi netti pari a 611 milioni, in crescita del 7,7% rispetto ai primi sei mesi del 2023, con un utile di 44 milioni, in aumento del 7,6%. Il margine operativo lordo adjusted è a 96,7 milioni, confermati i target.