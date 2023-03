Il crac Silicon Valley. In Europa vince la linea dei falchi. "Tassi ancora su"

Christine Lagarde ha messo le mani avanti in più occasioni. Anche di recente: "Sono molto cauta. Ho avuto modo di vedere falchi trasformarsi in colombe, e colombe trasformarsi in falchi". Eppure, anche se la presidente della Bce non è più quella "civetta" che si definì all’inizio del suo mandato, ha assunto un atteggiamento tutto "tecnicista", al punto da diventare la paladina dell’aumento dei tassi per la stabilizzazione dei prezzi a ogni costo. Anche a costo di far deragliare l’economia verso la recessione o di frenare la crescita o, dopo l’esplosione del caso Svb, di determinare un grave problema di liquidità in Europa per le imprese e di tenuta delle banche. Il punto, però, è che la Lagarde non è sola o isolata al vertice della Bce, ma sulla sua linea rigida e univoca ("Fare tutto quello che serve") si sono schierati anche insospettabili ex colombe o, comunque, ex mediatori. Ma non è il caso dell’ultimo a iscriversi al partito dei falchi, perché lo era anche nel suo Paese: parliamo dell’ultimo entrato nel Consiglio direttivo di Francoforte, il capo della Banca centrale della Croazia, Boris Vujcic. Rigorista dichiarato, la new entry è fautore della tesi che predilige anche un calo del...