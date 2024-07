Fnac lancia un’Opa su Unieuro. Si punta a un colosso da 10 miliardi di euro

Roma, 18 luglio 2024 – Unieuro nel mirino dei francesi. Il gruppo francese Fnac Darty, una multinazionale specializzata nella vendita al dettaglio di prodotti elettronici di consumo e audivisivi, ha lanciato un'Opa (Offerta pubblica di acquisto) su Unieuro, una società italiana a sua volta leader nella distribuzione di elettrodomestici e casalinghi.

Si tratta di un'Opa mista, valutata 249 milioni di euro, presentata insieme al gruppo Ruby Equity Investment e al principale azionista, il miliardario ceco Daniel Kretinsky e prevede la creazione di un gruppo dal fatturato di oltre 10 miliardi di euro, circa 30.000 dipendenti, 1.500 negozi e un incremento dell'utile per azione (Eps) superiore al 10% dal 2025. L'obiettivo, come si legge nel documento dell'offerta, è quello di dare vita a "un rivenditore leader in Europa nel settore della vendita al dettaglio di elettronica di consumo ed elettrodomestici nell'Europa occidentale e meridionale (quindi in Francia, Italia, Iberia, Benelux, Svizzera)".

Il corrispettivo dell'offerta include 9 euro in denaro e 0,1 azioni del gruppo acquirente, con un premio del 42% in più rispetto al prezzo di chiusura di lunedì 15 luglio (cioè l'ultimo giorno di borsa aperta antecedente la pubblicazione dell'Opa da parte di Fnac) e del 34% rispetto al prezzo medio di chiusura ponderato con i volumi degli ultimi 3 mesi.

Salvo imprevisti, il presidente del gruppo francese Fnac, Enrique Martinez, mira alla chiusura dell'operazione entro la fine del 2024 e al delisting di Unieuro dalla Borsa di Milano, ma non esclude anche operazioni di fusione, che offrirebbero oltre 20 milioni di euro al lordo delle imposte e porterebbero un aumento dell'Eps (Earnings per Share) del 10% a partire dal 2025.

Il Consiglio d'amministrazione di Unieuro – si legge in una nota ufficiale – "si riserva ogni valutazione al riguardo e, una volta acquisite le necessarie informazioni, assumerà le relative deliberazioni nei tempi previsti dalla disciplina applicabile". Nel frattempo, dalla notizia dell'offerta il titolo è arrivato a toccare un massimo di 11,64 euro e attualmente quota intorno agli 11,16 euro, con un guadagno del 35,44%.