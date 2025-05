Se gli occhiali aiutano a sentire. EssiLux investe in innovazione

Vedere e sentire meglio grazie a un paio di occhiali ‘smart’: è la rivoluzione avviata da EssilorLuxottica, che apre così la strada a una categoria di prodotto fortemente innovativa in ambito med-tech. I nuovi occhiali acustici Nuance Audio - progettati e realizzati da EssilorLuxottica per rispondere alle esigenze di circa 1,25 miliardi di persone nel mondo con perdite uditive da lievi a moderate – sono disponibili in Italia già dal primo trimestre del 2025, in parallelo con il mercato statunitense. E stanno arrivando progressivamente in altri Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

In linea con il modello di business aperto di EssilorLuxottica, i Nuance Audio glasses si possono acquistare sia nei punti vendita delle catene Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision Italia, sia nei centri ottici e audiologici indipendenti: l’obiettivo è rendere questa tecnologia accessibile a quanti più consumatori possibili. Alla presentazione, tenutasi ieri, sono state illustrate le caratteristiche del prodotto, definito "una soluzione elegante, ad alta tecnologia, che aiuta a sentire meglio in ogni momento, grazie a microfoni direzionali e altoparlanti a conduzione aerea per offrire un’esperienza di ascolto confortevole". Erano presenti anche i principali esponenti delle associazioni audio-protesiche (Fia, Ana e Anap) e delle società scientifiche dell’audiologia (Siaf). "Siamo tra le dieci aziende più innovative al mondo – dice Stefano Genco (in foto), responsabile Nuance Audio – Anche quando si parla di Nuance Audio, continuiamo a investire in innovazione, sia attraverso la nostra ricerca e sviluppo interna, sia tramite nuove acquisizioni. A inizio anno abbiamo acquisito la startup francese Pulse Audition, che si occupa di intelligenza artificiale applicata alla direzionalità negli apparecchi acustici: una funzionalità fondamentale per un ulteriore sviluppo dei nostri smart glasses. Se parliamo di ipoacusia, nel mondo ci sono 1,6 miliardi di persone che ne soffrono, e di queste 1,2 miliardi – quindi la maggior parte –avvertono disturbi da lievi a moderati: fino a oggi, faticavano a trovare una soluzione adatta a loro nel mondo degli apparecchi acustici tradizionali. Con Nuance Audio vogliamo risolvere uno stigma presente da decenni sugli apparecchi acustici, puntando su invisibilità, accessibilità e comfort".

