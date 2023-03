Come calcolare la flat tax incrementale e quanto si risparmia. L'esempio sul fatturato

Per i lavoratori autonomi il 2023 si apre con due importanti novità dal punto di vista fiscale. In primo luogo l’estensione della flat tax del 15% dai 65mila agli 85mila euro di fatturato. Ma la norma più significativa è quella che prevede l’esordio della cosiddetta flat tax incrementale. Si tratta di una vera e propria new entry nel nostro sistema fiscale che porterà forti vantaggi in termini di minore imposta. Un esempio di flat tax incrementale Come funziona la flat tax incrementale In primo luogo la norma resterà in vigore solo per il 2023, in attesa di una riforma fiscale complessica. In particolare, i contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti o professioni e che non applicano il regime forfettario, potranno optare, al momento della dichiarazione dei redditi del 2024, per la tassa incrementale. In pratica si tratta di un’imposta sostitutiva, al 15%, che copre sia l’Irpef per le relative addizionali. L’imposta si applica solo sulla differenza del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel 2023 e quello fra il 2020 e il 2022. Nella norma è anche prevista una franchigia pari al 5% dell’importo più elevato dichiarato fra il 2020 e il 2022, che resta assoggetto all’Irpef. Circa...