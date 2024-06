Zucchetti usa l’IA per offrire risposte su misura ai propri clienti

LO SCENARIO ATTUALE, segnato, nel business come nella società, da una costante evoluzione e dalla necessità di digitalizzazione, presenta sfide sempre nuove che richiedono partner affidabili nella gestione delle risorse umane. Zcs People è una delle Business Unit di Zucchetti Centro Sistemi e si distingue offrendo soluzioni di gestione delle risorse umane personalizzate e tecnologicamente avanzate. A guidare questa unità, in qualità di ceo di H srl e coordinatore di Zcs People, c’è Simone Uggeri (foto sotto), manager esperto del settore e convinto che l’innovazione possa essere la chiave di volta per affrontare il futuro. La società, nella quale lavorano attualmente 200 persone, in 15 sedi in Italia, si occupa di consulenza applicata al software, ma anche di strategia e di gestione.

"In Zcs People comprendiamo che la gestione delle risorse umane è componente fondamentale per il successo di ogni organizzazione. Proponiamo soluzioni di gestione del personale con tecnologie avanzate, che comprendono naturalmente anche l’intelligenza artificiale", dice Uggeri. Zcs People è composto da Hr Software, team di lavoro all’interno della divisione Software di Zucchetti Centro Sistemi, Hrz, Alpha Sistemi e Hr Sud. Il motto del gruppo è "Innovazione Digitale, Cuore Umano", e riassume perfettamente la filosofia del team, guidato da Uggeri. "Il nostro obiettivo – spiega il manager – è quello di coniugare la digitalizzazione essenziale dei processi con una profonda attenzione alla persona, al lavoratore e al suo benessere. Le persone sono al centro di ogni nostro progetto. Ci impegniamo per sviluppare un ambiente di lavoro positivo e offrire nuove opportunità ai giovani talenti. L’attenzione alla persona è un requisito fondamentale su cui si basa tutta la nostra organizzazione del lavoro".

Solo nell’ultimo anno sono entrati nel team, ben 30 giovani, ragazzi e ragazze, grazie ad un percorso di selezione interna. "Abbiamo lanciato la nostra prima academy", spiega Uggeri. L’età media delle persone che lavorano con lui (nella foto) è di 35 anni e i servizi che vengono offerti spaziano dall’help desk alla consulenza più tecnica. "Il nostro team si impegna a fornire soluzioni innovative, sfruttando la profonda competenza e le soluzioni del gruppo Zucchetti. Offriamo un’ampia gamma di servizi che comprende il tradizionale supporto di Help Desk, soluzioni avanzate di outsourcing tecnologico e gestione Client Manager. Il nostro servizio Sos Hr supporta le aziende durante le assenze impreviste delle loro risorse umane, garantendo continuità e riducendo i disagi operativi. L’attuale esigenza di digitalizzazione impone una gestione agile del cambiamento. Zcs People sostiene le organizzazioni in questo percorso, integrando le ultime tecnologie digitali con strategie Hr innovative. La nostra forza risiede nell’abilità di adattare i nostri servizi alle esigenze specifiche dei clienti, combinando l’innovazione tecnologica con un profondo rispetto per il fattore umano, il che ci configura come veri partner strategici nella trasformazione digitale delle aziende".

Dalla pandemia in poi moltissime cose sono cambiate nel mondo del lavoro e l’unità diretta da Uggeri sa bene che le esigenze di aziende e lavoratori sono diverse rispetto solo a pochi anni fa. "Noi ci impegniamo a far star bene le persone, con percorsi di sostenibilità interni. Li applichiamo già nella nostra società e ovviamente li proponiamo anche ai clienti e a tutte le altre aziende con cui lavoriamo", dice il manager. Le realtà imprenditoriali con cui opera Zcs people va dalle 10 alle 20 mila unità di personale e quindi le soluzioni che vengono proposte devono necessariamente essere diversificate e disegnate in maniera sartoriale sui clienti. "Offriamo – dice Uggeri – supporto completo sia per le fasi di implementazione dei sistemi che per tutto il ciclo di utilizzo, con elevati standard qualitativi. Sviluppiamo, inoltre, progetti a livello nazionale e internazionale, rispondendo a un mercato Hr che evolve rapidamente e offre numerose opportunità". Sul fronte dell’innovazione e della formazione, poi, Zcs People promuove la conoscenza delle nuove opportunità offerte da tecnologie in continua evoluzione, attraverso webinar e roadshow, con eventi organizzati in presenza, per connotare le proposte secondo i bisogni specifici dei nostri interlocutori. L’intelligenza artificiale anche in questo settore è già molto utilizzata e con esiti spesso davvero molto interessanti.

"Noi in particolare integriamo soluzioni basate su intelligenza artificiale per innovare responsabilmente e promuovere pratiche sostenibili. Proponiamo soluzioni e approcci in linea con la contemporaneità, basate su sistemi evoluti di analisi dei dati, per garantire una visione chiara di tutti i processi, attente al coinvolgimento dei lavoratori e ottimizzate per una gestione intelligente del lavoro ibrido – conclude Uggeri – Riconosciamo l’importanza cruciale dei nuovi bisogni, come quelli associati agli Esg, quindi tutto il tema della sostenibilità e del benessere dei lavoratori in azienda e a casa, nello sviluppo sostenibile dell’impresa, e abbiamo strutturato servizi ad hoc, come gli strumenti per il Travel & Fleet Management". Ma non solo Zcs people ha anche integrato i processi di certificazione tecnica con un percorso specifico di certificazione Zcs People, per guidare i consulenti nell’adozione di metodologie di lavoro uniche. "Investiamo con costanza ed entusiasmo nella formazione dei nostri collaboratori, affinché essi rappresentino sempre un punto di riferimento sicuro per i nostri clienti".