Regolamenti studiati grazie all’algoritmo

INTESA SANPAOLO È LA PRIMA banca europea a utilizzare l’intelligenza artificiale per l’analisi della regolamentazione. L’Area Chief Institutional Affairs and External Communication Officer (CIAECO), guidata da Stefano Lucchini, ha avviato infatti un nuovo progetto – annunciato lo scorso ottobre - ideato dalla Direzione Group Regulatory Evolution Agenda, con il supporto di Deloitte Risk Advisory, volto alla digitalizzazione e all’evoluzione del proprio modello operativo per la costruzione dell’Agenda Regolamentare di Gruppo. Grazie alla collaborazione con la start-up italiana Aptus.AI - il partner tecnologico risultato più idoneo tra le migliori società Reg-Tech a livello mondiale – Intesa Sanpaolo farà evolvere il proprio modello operativo, rendendo più efficienti e veloci i processi di definizione appunto dell’Agenda Regolamentare di Gruppo.

Si potrà così contribuire all’intercettazione della crescente mole di nuove regolamentazioni nazionali e internazionali, all’analisi del loro impatto sulle attività, all’individuazione delle aree di rischio in correlazione con la normativa interna di gruppo e alla realizzazione automatica e personalizzata di raccolte di documenti per specifici profili professionali. La tecnologia Aptus.AI consente, infatti, di creare una versione machine readable dei documenti digitali in grado di adattarsi a diversi tipi di contenuti testuali. Il nuovo formato elettronico fornisce un accesso interattivo ai dati normativi, facendo risparmiare tempo e aiutando a prendere decisioni. L’Area CIAECO è stata tra le prime a lavorare in sinergia con l’Area Chief Data, AI, Innovation and Technology guidata da Massimo Proverbio sul fronte dell’AI.

Proprio tale collaborazione aveva portato nella primavera del 2022 alla realizzazione di Lisa (Linguistic Intelligence for Supervisory Awareness), uno strumento di machine learning che aiuta a leggere e processare rapidamente migliaia di pubblicazioni sulla supervisione bancaria alimentandosi da fonti selezionate, come istituzioni, think tank e società di consulenza. Lisa utilizza algoritmi NLP (Natural Language Processing) per leggere testi a una velocità infinitamente superiore a quella umana e li analizza per identificare pattern di significati, ricerca correlazioni in modalità oggettiva e ha dimostrato notevoli “capacità predittive“, che possono evidenziare trend futuri.

a. pe.