A scuola dal trader. Lezioni sui mercati

TRADER di fama, analisti o economisti, con incontri dal vivo presso la sede del gruppo o attraverso internet, sotto forma di webinar (seminari sul web). Si articolano così le attività formazione realizzate da UniCredit per gli investitori privati, liberamente e gratuitamente accessibili anche da chi non è cliente della banca ma vuole capirne di più sui prodotti d’investimento oggi in circolazione in Italia e destinati ai risparmiatori privati. Partecipano ai seminari di educazione finanziaria analisti di UniCredit ma anche ospiti esterni come esperti di trading online (cioè la compravendita di strumenti finanziari via internet).

Tra questi c’è per esempio Pietro Di Lorenzo, fondatore del sito Sos Trader, che ha una lunga esperienza sui mercati finanziari iniziata nel 1996. Un altro trader di fama che collabora con UniCredit è Gabriele Bellelli (nella foto sopra a destra), che opera da oltre 20 anni e ha pubblicato diversi saggi sulla finanza, tra cui un Manuale dell’investitore consapevole (edito da Hoepli). Fa parte della "squadra" di conferenzieri anche Stefano Fanton (nella foto sopra a sinistra), pure lui autore di diversi saggi sul trading online e membro della Siat, la società italiana di analisi tecnica, una disciplina che studia l’andamento dei mercati finanziari attraverso l’osservazione dei grafici attraverso l’utilizzo di metodi matematico-statistici applicati alle serie storiche dei prezzi. Le iniziative di educazione finanziaria di UniCredit coinvolgono anche Renato Decarolis, pugliese, che opera sui listini dal 2000 e nella sua carriera si è occupato di diverse categorie di strumenti finanziari, dalle azioni ai prodotti derivati come i covered warrant (molto in voga agli inizi del millennio) per poi specializzarsi anche sul Forex, il mercato delle valute.

La lista di esperti coinvolti nei webinar non finisce però qui e include anche Pierpaolo Scandurra, in attività dal 1998, trader indipendente con una specializzazione sui prodotti derivati e in particolare sui certificati di investimento (certificates). Su questi strumenti Scandurra ha creato anche un magazine che si chiama Certificate Journal, di cui il noto trader è attualmente direttore. Completa il parterre dei formatori nei webinar Nicola Para, che si è specializzato nell’operatività sui future e le opzioni, avendo lavorato in passato per importanti gruppi finanziari nazionali.

a. t.