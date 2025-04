Netrais lancia la cartolarizzazione immobiliare green

NETRAIS, azienda della rigenerazione urbana fondata nel 2020, ha concluso un innovativo programma di cartolarizzazione immobiliare green, ramp-up e revolving relativo a immobili residenziali che saranno oggetto di frazionamento e successiva rivendita. Lo rende noto un comunicato del gruppo, nel quale si specifica che la cartolarizzazione, la prima in Italia realizzata nel comparto del ‘flipping’ immobiliare residenziale (cioè acquistare un immobile per poi rivenderlo nel più breve tempo possibile con profitto), è stata strutturata con l’assistenza di Banca Finint e Banca Ifis in qualità di Arranger e di Value Creation Team in qualità di strategic advisor di Netrais. Il programma, di importo complessivo pari a 50 milioni e con struttura ramp-up e revolving, permette a Netrais di dotarsi di uno strumento finanza alternativa per supportare lo scale up del proprio business model che prevede l’acquisto di immobili residenziali e la successiva rivendita a seguito della ristrutturazione e del frazionamento degli stessi, secondo scrupolosi parametri di rigenerazione urbana e stringenti obiettivi di efficientamento energetico (Esg). Il primo step ha previsto l’acquisto di 4 appartamenti nelle zone centrali di Roma relativamente ai quali sono già stati avviati i lavori di ristrutturazione e per cui sono stati siglati alcuni preliminari di vendita.

"Cinque anni fa – commenta Erika Giovaruscio (nella foto), amministratore delegato di Netrais – abbiamo intrapreso un percorso innovativo nel settore della rigenerazione urbana e oggi, grazie alla fiducia di partner come Banca Finint e Value Creation Team, siamo riusciti a sviluppare una cartolarizzazione unica nel suo genere. Si tratta della prima cartolarizzazione di questo tipo nel settore immobiliare, in quanto, invece di essere legata a un singolo progetto, è strutturata per supportare un intero modello di business. In soli quattro anni, l’azienda ha riqualificato oltre 100 immobili, creando 300 nuove unità abitative e registrando una crescita del fatturato del 470% dal 2021 al 2024. Siamo certi che questa operazione ci permetterà di accelerare ulteriormente la crescita di Netrais, recuperando e valorizzando il patrimonio immobiliare in modo sostenibile e in linea con i principi Esg".

Alberto Levi