Ferrari a tutto gas: utile +24%, rialzate le stime

MARANELLO (Modena)

Il Cavallino aumenta i profitti, rivede al rialzo le previsioni e galoppa in Borsa verso i 400 dollari. Un traguardo a portata di mano per Ferrari, che ha chiuso il primo semestre 2024 lucidando conti molto positivi. Giustificato l’ottimismo del management, alimentato anche da un solido portafoglio ordini che copre l’intera produzione fino al 2026. Nel dettaglio, il secondo trimestre ha fatto registrare un utile netto di 413 milioni, in aumento del 24% rispetto all‘anno precedente, ricavi in crescita del 16,2% a 1,7 miliardi, grazie anche all‘accresciuta domanda per personalizzazioni, l‘ebitda adjusted è di 669 milioni, in aumento del 13,7%, con un margine al 39,1%. La generazione di free cash flow industriale è di 121 milioni. Per l‘intero 2024 la casa di Maranello prevede ricavi oltre i 6,5 miliardi (la stima precedente era di 6,4 miliardi), un ebitda pari o sopra i 2,5 miliardi (era 2,45 miliardi) con un margine confermato al 38%.

Le consegne totali sono state 3.484, in aumento del 2,7%, trainate dalla Ferrari Purosangue, dalla Roma Spider e dalla 296 Gts. "I nostri risultati finanziari eccellenti dimostrano ancora una volta una solida esecuzione e crescita continua" commenta l‘amministratore delegato Benedetto Vigna, aggiungendo che l‘e-building inaugurato il 21 giugno a Maranello non servirà a far crescere i volumi: "La nostra filosofia rimane la stessa: qualità dei ricavi rispetto alla quantità". Vigna spiega anche che s’iniziano a vedere alcuni effetti positivi del programma di estensione della garanzia ai modelli ibridi, lanciata all’inizio di luglio: "Estendere la garanzia alla batteria ad alta tensione di tutte le nostre auto ibride dà tranquillità ai clienti" sottolinea.

A Piazza Affari il titolo Ferrari ha chiuso in rialzo del 2,5% a 389,90 euro.

Andrea Ropa