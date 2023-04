Decreto lavoro, incontro governo-sindacati. Le ultime novità in bozza

Roma, 30 aprile 2023 – Ultimi ritocchi prima del via libera al decreto lavoro, che sarà approvato domani 1 maggio, dal Consiglio dei ministri. Una scelta inconsueta, quella di convocare il Cdm per la Festa dei lavoratori, criticata dalle opposizioni che la etichettano come “propaganda”, e pure dai sindacati. Il segretario della Cgil Maurizio Landini l’ha definita “arrogante”. Meloni ha replicato con una provocazione: “Molti lavorano il primo maggio, allora non faccia il concertone”.

Ma lo scontro tra governo e rapprensentanti dei lavori è soprattutto sul merito del provvedimento. “L'idea che in un momento in cui aumentano le povertà, si taglia il Reddito di cittadinanza a noi sembra una follia”, ha detto Landini prima di partecipare, stasera, al tavolo convocato da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi con le single sindacali, iniziato alle 19 e tuttora in corso.

La premier, con il ministro dell’Economia Stefano Giorgetti, quella del Lavoro, Marina Elvira Calderone, sottosegretari e viceministri al seguito, hanno incontrato Landini, il leader della Cisl Luigi Sbarra, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, il segretario generale della Ugl Paolo Capone, tutti accompagnati dai loro vice. I sindacati non hanno nascosto i malumori per essere stati convocati solo alla vigilia del Cdm: “Agli incontri ci andiamo”, ha spiegato Landini, ma “è chiaro he hanno già deciso e quello che faranno il lunedì mattina non è quello che chiediamo”.

Secondo quanto trapela dalle stanze di Palazzo Chigi, al tavolo Meloni avrebbe ribadito che “la priorità del governo è alleggerire la pressione fiscale sul costo del lavoro”. La riduzione del cuneo fiscale arriverà “al 6% del taglio sotto i 35mila euro e al 7% sotto i 25mila euro, fino alla fine dell'anno”, avrebbe spiegato la premier.

Ecco le ultime novità contenute nella bozza del provvedimento che il governo sta illustrando ai sindacati e che domani sarà sul tavolo del governo per l’ok definitivo.

Taglio del cuneo fiscale

Il taglio del cuneo fiscale e contributivo per cinque mesi salirà di altri quattro punti. All'articolo 34 si stabilisce come per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 30 novembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, la misura dell'esonero è elevata da due punti a sei punti percentuali per i redditi fino a 35mila euro e a sette punti per i redditi fino a 25mila euro.

Assegno di inclusione

Per l'assegno di inclusione (sostituto del reddito di cittadinanza) che partirà il primo gennaio 2024 il governo mette a disposizione 5,4 miliardi di euro per l'anno prossimo e 5,6 miliardi per il 2025 e il 2026. Per la prosecuzione del reddito di cittadinanza è autorizzata nel 2023 la spesa di 384 milioni di euro. Tra le risorse stanziate l'esecutivo prevede di destinare come incentivi ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione 85,3 milioni di euro nel 2024, 200,4 milioni di euro nel 2025 e 251,3 milioni di euro nel 2026.

Fringe benefit

Il tetto dei fringe benefit detassati per i lavoratori dipendenti con figli a carico sale a 3mila euro. “Limitatamente al periodo d'imposta 2023 - si legge - non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000”.