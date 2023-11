Cosa fare quando arriva il messaggio di Facebook e Instagram a pagamento. La guida pratica

Milano, 8 novembre 2023 – In queste ore sugli smartphone di milioni di italiani sta arrivando su Facebook (arriverà anche a chi è solamente su Instagram) il messaggio che invita gli utenti ad abbonarsi pagando.

Una comunicazione che coglie “di sorpresa” gli utenti nel momento in cui aprono la App. “Oddio? E ora cosa devo fare? Mi tocca pagare?”.

Per prima cosa “calma e gesso”. Leggete bene cosa dice la schermata.

Già dal titolo “Vuoi abbonarti o continuare ad utilizzare i nostri Prodotti senza costi aggiuntivi con le inserzioni”, si capisce che non si sarà costretti ad abbonarsi per forza (ecco i costi). Infatti alla fine del messaggio (fate scorrere la schermata verso il basso e non fermatevi in alto) ci sono le due opzioni “Abbonati” e “Usa senza costi aggiuntivi”.

Il messaggio su Facebook

Cliccando su “Abbonati” si procede con la sottoscrizione. In questo caso su Facebook e Instagram non compariranno più le pubblicità. Diversamente, si decide di non abbonarsi puoi cliccare su “Usa senza costi aggiuntivi”. In questo caso, però, verrà chiesto di acconsentire al trattamento dei dati per finalità di marketing tramite il pulsante “Accetto”. Per capire meglio cosa comporta questa opzione (cosa che fanno in pochissimi) ci sono link che permettono di conoscere le modalità e l’utilizzo dei dati di profilazione (cosa avvenuta per tutti sino ad oggi).

In pratica Meta (la società di Zuckerberg che racchiude Facebook, Instagram oltre WhatsApp) utilizzerà i dati di navigazione (in base alle normative vigenti in Europa) per profilare (fare un identikit) dell’utente in modo che poi le pubblicità siano “mirate”. Un esempio. Se fate ricerche e seguite pagine di fitness, avrete suggerimenti pubblicitari soprattutto legati alle vostre “preferenze” social e web.

Se si procede con l’abbonamento, bisogna invece proseguire con la sottoscrizione cliccando il tasto “Continua” in basso dove apparirà il riepilogo dei costi e le modalità di abbonamento e pagamento.

La risposta è sì. Sottoscrivendo un abbonamento questo varrà per entrambe le piattaforme. Infatti il messaggio dice: “Abbonati per usare i tuoi account Facebook e Instagram al costo di 12,99 euro al mese” (per chi usa le piattaforme solo da Pc costa di meno). Quindi per una persona che ha sia Facebook che Instagram una volta presa la decisione su una delle due piattaforme, questa varrà per entrambe.

Se vuoi iscriverti il canale WhatsApp di Qn clicca qui