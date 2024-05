L’utile sale del 27,8% a quota 363 milioni Unipol chiude il primo trimestre con un utile di 242 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto al 2023. I profitti salgono a 363 milioni grazie al contributo di Bper e Popolare di Sondrio. La raccolta è in crescita, con premi danni e vita in aumento.