Superenalotto: centrato il 6, vincita da 101 milioni ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Napoli, 10 maggio 2024 - Superenalotto: centrato il ‘6’ da 101 milioni di euro ai Quartieri Spagnoli di Napoli. La schedina vincente è stata giocata a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, con 2 euro nella tabaccheria di Via Toledo ex via Roma, 410.

La cifra per la precisione è di 101.511.953,21 euro, nessun “5+1”. Il jackpot per il “6” scende a 19.400.000 euro.

È la prima vincita con punti sei del 2024. La sestina vincente è stata 6, 40, 80, 71, 55, 20, Jolly 12 - SuperStar 75. Ed è anche la nona vincita più alta di sempre. Con quella di stasera sono 115 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

L’ultimo “6” - sottolinea Agimeg - da 85,1 milioni di euro era stato centrato a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro. Il 10 giugno 2023, con una schedina da solo 1 euro, è stato vinto a Teramo (TE) il Jackpot da 42,5 milioni di euro. Il 25 marzo 2023, invece, su Sisal.it è stato vinto per la prima volta online il Jackpot dal valore di oltre 73,8 milioni di euro. Il secondo Jackpot assegnato nel 2023 è stato centrato con una giocata online dal valore di soli 2 euro.

Il Jackpot record da oltre 371 milioni di euro, invece, il più alto assegnato nella storia dei 25 anni di SuperEnalotto, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite la Bacheca dei Sistemi. Il sistema ha distribuito all’intera penisola 90 vincite da circa 4 milioni di euro ciascuna.

Il Superenalotto è un gioco molto amato dagli italiani. La prima regione per gioco è la Lombardia, seguita da Lazio e Campania. L’anno scorso, fa sapere Agimeg, hanno speso circa un miliardo, una cifra stabile nella sostanza. E hanno vinto 960 milioni.

Come è noto, la rivendita di tabacchi non ha una percentuale sulle vincite. Da Agimeg osservano che le conseguenze positive sono invece sulla vendita delle schedine. Perché le persone si convincono che quella tabaccheria sia baciata dalla fortuna. E quindi la scelgono per le giocate. Naturalmente chi vince ringrazia, di solito con un biglietto, naturalmente anonimo.

