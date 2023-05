"Cellularline La strategia sul retail premiata dal mercato"

È l’azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet: Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, con i marchi Cellularline PLOOS, AQL, MusicSound, Interphone, Nova, Skross, Coverlab e Allogio, ha appena pubblicato il bilancio, con dati estremmente positivi, fra cui spicca l’aumento dei ricavi del 25% (137,6 milioni di euro). Un evidente motivo di soddisfazione, come spiega l’amministratore delegato di Cellularline, dottor Marco Cagnetta (nella foto a destra): "È stato un 2022 in cui abbiamo avuto una forte crescita del fatturato, pari al 25%. Un miglioramento che si basa principalmente sulla vendita dei nostri prodotti nei negozi, avvenuta in modo organico in un contesto di mercato che, nell’ultimo periodo si è molto razionalizzato".

Quali, al contrario, le criticità che avete riscontrato?

"L’aumento dei costi legato al cambio Euro Dollaro, passato da 1,13 a sotto la parità. La buona notizia è che tra febbraio e marzo abbiamo assistito al rientro quasi completo di questi maggiori costi, ritornando ai valori pre pandemici, con il dollaro che si è riposizionato su un cambio molto più favorevole".

Parliamo del mercato italiano, che per Cellularline conta per la metà del fatturato. Quali sono le tendenze che spiccano nel consumatore di casa nostra?

"Si compra meno, ma meglio. I prezzi dei devices sono in crescita, ma questo non fa venir meno la voglia delle persone di investire su questi prodotti. Inoltre, negli ultimi anni, i big player dell’elettronica hanno alleggerito il ‘packaging’. La differenza la fa la capacità del canale retail di indirizzare il consumatore ad abbinare al dispositivo, il caricatore della batteria, l’auricolare o anche solo la pellicola per proteggere il display. Comparti dove siamo leader di mercato".

Mentre all’estero?

"Nel tempo abbiamo portato a termine acquisizioni di aziende importanti, che ci hanno permesso di espandere conoscenze e capacità di penetrazione nei vari mercati europei differenziando la gamma di prodotti e completando in modo efficace il nostro core business".

Non ultimo, l’ingresso in Germania con l’accordo con MediaMarktSaturn Germany e l’acquisizione di Peter Jäckel GmbH. Perché questa forte strategia sul mercato tedesco?

"Perché a livello di consumer electronics, è quello più performante e siamo convinti che i consumatori tedeschi sappiano apprezzare la qualità dei nostri prodotti".

Oggi è imprescindibile una strategia integrata tra online e retail. Qual è quella scelta da Cellularline?

"Da un lato abbiamo implementato quella legata all’e-commerce attraverso l’acquisizione della start up italiana CoverLab che consente agli utenti di creare e acquistare cover per smartphone personalizzate. Di fatto vende, esclusivamente via web, centinaia di migliaia di pezzi unici all’anno, alla clientela"

E per quanto riguarda il rapporto tra online e retail?

"Quello che abbiamo notato studiando il comportamento dei nostri consumatori è il loro desiderio di poter avere quanti più dettagli possibili circa le caratteristiche del prodotto che vogliono comprare. A tal fine abbiamo fondato una divisione interna di digital marketing con l’obiettivo di creare video che potessero ‘spiegare’ il prodotto. Per poi portare quest’esperienza anche nei nostri punti vendita, attraverso la presenza di un Qr code sulla scatola dei nostri dispositivi consentendo così ai nostri clienti di scoprire quasi tutto di ciò che desiderano acquistare".

Cellularline e la sostenibilità. Cosa fa l’azienda in questo ambito?

"Ci siamo mossi con largo anticipo, pubblicando già da tempo un bilancio di sostenibilità che dall’anno scorso è certificato da una società indipendente come KPMG. Nel concreto, il nostro obiettivo è quello di arrivare ad una piena ‘neutralità climatica’ sia nei processi produttivi che nel prodotto finale".

Infine, le prospettive di Cellularline. Quali i nuovi prodotti? Quali i nuovi mercati da esplorare nel futuro?

"Come gruppo siamo molto concentrati sul mercato europeo e quello Middle East. Siamo i leader e l’obiettivo è quello di consolidare questa posizione. L’ambito su cui puntare in futuro è quello di devices multifunzioni (un caricatore unico per tutti i dispositivi a disposizione, per esempio, ndr) e prodotti che sappiano supportare le nuove forme di mobilità sostenibile. Un terzo del fatturato di Cellularline si fonda su prodotti che l’anno precedente non esistevano. Mantenere alto il livello di innovazione è imprescindibile per noi".