Cdp Roma: +28% Utile Netto e +3% Patrimonio Netto

Utile netto pari a 1,9 miliardi, in crescita del 28% rispetto al primo semestre 2022. In aumento del 3% anche il patrimonio netto che si attesta a 26,5 miliardi. Sono i risultati del primo semestre di Cassa Depositi e Prestiti, presentati dal presidente Giovanni Gorno Tempini e dall’Ad Dario Scannapieco. Il Cda ha anche approvato nuove operazioni per oltre 300 milioni, che comprendono finanziamenti e investimenti per il sostegno a territori e imprese e lo sviluppo della cooperazione internazionale. L’utile netto consolidato si è attestato, nei primi sei mesi dell’anno, a 2,8 miliardi, il gruppo Cdp ha impiegato risorse per 11,5 miliardi che hanno consentito di attivare investimenti per 32,4 miliardi con un effetto leva di 2,8 volte le risorse impegnate anche grazie all’attrazione di capitali addizionali. "In uno scenario complesso che si lega alle transizioni, ecologica e digitale, il tema degli investimenti ci vede al centro, sono il nostro Dna e la cassa ha confermato il proprio impegno per favorirli – ha detto Gorno Temipini –. I risultati dimostrano che Cdp riesce a coniugare la sua natura pubblica con performance soddisfacenti per tutti gli azionisti, risorse e investimenti sono in crescita. I nostri risultati mostrano che Cassa ha saputo raccogliere le sfide di un mondo che è cambiato".

"I dati relativi ai primi 18 mesi del nostro piano strategico dimostrano l’efficacia e la qualità delle scelte adottate –, ha detto Scannapieco –. Gli 11,5 miliardi di risorse impegnate, in forte crescita rispetto ai primi sei mesi del 2022, e i 32,4 miliardi di investimenti attivati, ci hanno consentito di arrivare al giro di boa del Piano avendo già superato il 60% degli obiettivi previsti per il triennio 2022-2024".

red. eco.