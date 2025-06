Unicredit ha l'1,9% di Mediobanca ma per conto clienti. "La banca ha circa 20 miliardi di euro di flussi di capitale al giorno e detiene regolarmente posizioni per conto dei clienti e per coprire posizioni dei clienti. Questo non è un caso diverso", ha dichiarato un portavoce di UniCredit spiegando la natura della quota.