Case green, primo via libera dell'Europa: in Italia non è a norma il 70% delle abitazioni

Caldaie a gas vietate dal 2029? Il piano RepowerEu. In Italia da cambiare in 9 case su 10

Primo via libera dalla commissione Industria del Parlamento europeo alla proposta di direttiva sulla performance energetica degli edifici (Epbd), che prevede l'obbligo di raggiungere la classe energetica E entro il 2030 e la D entro il 2033. Efficienza energetica delle case Il voto Il testo passato ieri con 49 voti favorevoli, 18 contrari e 6 astenuti si basa su un accordo tra Popolari (Ppe), Socialisti (S&D), Liberali (Renew), Verdi e Sinistra. Contrari Ecr (di cui fa parte FdI) e Id (di cui fa parte la Lega). Anche Forza Italia si è sfilata dalla posizione della sua casa politica, il Ppe, che ha approvato la proposta. Favorevoli e contrari Nonostante “come Partito popolare europeo abbiamo ottenuto alcuni correttivi - ha dichiarato l'eurodeputato FI Massimiliano Salini - non ci sono le condizioni per votare a favore”. La proposta, approvata senza modifiche rispetto al compromesso definito nei giorni scorsi, dovrebbe ora approdare al voto in plenaria durante la sessione di marzo e poi partirà il Trilogo, cioè il negoziato tra Parlamento, Commissione e Consiglio. Riduzione emissioni L’obiettivo delle nuove norme sarà ridurre sostanzialmente le emissioni di gas a effetto serra e il consumo finale di energia nel settore edile dell’Ue entro il 2030...