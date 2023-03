Borsa oggi in ripresa, effetto inflazione Usa (che rallenta)

I timori degli investitori dopo il crac dell'americana Silicon Valley Bank. Piazza Affari maglia nera in Europa: chiude a 4%. L'Europa brucia 291 miliardi di capitalizzazione. A Wall Street precipitano i titoli delle banche. Affonda il petrolio. Crolla il rendimento dei titoli di Stato, sale lo spread Btp-Bund. Gentiloni: "Al momento no rischi in Ue"