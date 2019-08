Milano, 2 agosto 2019 - Giornata difficile per Borsa italiana: Piazza Affari è in rosso oggi, così come altre Borse europee si confermano in deciso calo sulla scia delle Piazze asiatiche con le nuove tensioni tra Usa e Cina sui dazi. E i listini tracollano dietro Wall Street che segna una perdita nell'ordine dell'1 per cento. A guidare i cali nel Vecchio Continente è Parigi (-3,3%), tallonata da Francoforte (-3%) e, a seguire, da Milano (-2,3%) e Londra (-2,19%). Ovunque i maggiori cali riguardano i tecnologici, i titoli industriali e quelli della moda. Lo spread tra btp e bund, dopo aver toccato i 210, lima a 206 punti base.

Piazza Affari

Piazza Affari cede oltre il 2,3% intorno alle 17. A Milano a subire i maggiori effetti dello scontro commerciale fra Stati Uniti e Cina è il tecnologico Stm insieme all'automotive con Cnh, all'indomani dei conti, Fca, Ferrari che ha diffuso oggi la semestrale ed Exor. Su Pirelli pesa anche il taglio degli obiettivi comunicato alla vigilia dal gruppo di pneumatici. A trainare una manciata di titoli in controtendenza sul listino principale è A2a sull'onda dei risultati migliori delle stime.