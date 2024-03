Bonus psicologo 2024, oggi il click day: ma il sito Inps non funziona

Roma, 18 marzo 2024 – E’ oggi, 18 marzo, il click day per il bonus psicologo 2024, ma il sito Inps non funziona: la pagina per inoltrare la domanda risulta irraggiungibile.

E così tutti i cittadini incollati al pc per ottenere il sussidio resteranno – almeno per il momento e non si sa bene fino a quando – resteranno a bocca asciutta.

La pagina relativa al bonus in aiuto ad adulti e ragazzi è introvabile da qualunque parte la si cerchi. L’unica schermata che si apre riferita al bonus psicologo 2024 è quella relativa alla notizia con le indicazioni per effettuare la richiesta, ma nel link che dovrebbe mandare alla pagina si apre solo una schermata con scritto ‘pagina non disponibile’. Questo sia scrivendo sulla barra delle ricerche ‘bonus psicologo’ sia la dicitura esatta (come da istruzioni Inps) ‘Contributo sessioni psicoterapia’.

Non è chiaro se il sito per la previdenza sia in tilt per i troppi accessi o proprio perché la pagina non è ancora stata nemmeno caricata dall’Inps, che effettivamente non ha precisato un orario.

Il disagio corre su X: “Ma quindi?”

Scrollando X, il disagio per la ricerca impossibile è lampante. Tanti gli utenti che segnalano il disservizio. “Ma quindi?”, scrive un utente condividendo lo screenshot della ricerca fallita. “Sito in down. Un Paese di esauriti”, è il commento di un altro, mentre qualcuno va meno per il sottile e si lascia andare alle imprecazioni.

C’è anche chi smorza con l’ironia. "Ogi un italiano medio sa che deve correre più veloce degli altri per accaparrarsi 4 soldi del bonus psicologo prima che finiscano. Chi corre con me?”, scrive @redlipstick.

Oggi un italiano/a medio sa che deve correre più veloce degli altri per accaparrarsi quei 4 soldi del bonus psicologo prima che finiscano. Chi corre con me ? E buongiorno corridori dell’ #inps 😌🫶🏻🖤 — ℝⅇ𝕕 𝕃ⅈ𝕡𝕤𝕥ⅈ𝕔Ԟ 💄🖤❣️ (@redlipstick2117) March 18, 2024

L’appello degli psicologi: “Fate in fretta”

Nel frattempo, gli psicologi lanciano un appello ad affrettarsi (se ciò fosse possibile) a fare domanda.

Non aspettate, "presentate la richiesta di accesso all'incentivo quanto prima perché, oltre al requisito del reddito, anche il fattore della tempistica conta”, dice l'Ordine degli Psicologi (Cnop), David Lazzari, alla vigilia del via alle domande.

In Italia, ricorda Lazzari “secondo una nostra indagine sono 5 milioni i potenziali pazienti, cioè le persone che vorrebbero rivolgersi ad uno psicologo-psicoterapeuta ma non hanno le risorse economiche per poterlo fare”.

E dai primi dati emersi durante la prima edizione del bonus le donne e gli under 35 sono le fasce di popolazione che mostrano i disagi più elevati.

Le date e come funziona

La domanda per il bonus psicologo, ricordiamo, può essere fatta da oggi 8 (in teoria) lunedì 18 marzo e fino al 31 maggio, per chi è residente in Italia e con Isee non superiore ai 50mila euro, per un contributo massimo di 1.500 euro a persona una sola volta per ogni annualità.

Gli interessati possono presentare la richiesta – relativa all’anno 2023 -, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio ‘Contributo sessioni psicoterapia’ attraverso una delle seguenti modalità: portale web, utilizzando l'apposito servizio; on line raggiungibile sul sito dell'Inps e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID, Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei servizi (Cns); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).