Bonus psicologo 2024, al via le domande. Come richiederlo

Roma, 18 marzo 2024 – Via alle domande per ottenere il bonus psicologo. Dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024 è possibile richiedere il contributo all'Inps. Il bonus, che può arrivare ad un massimo di 1.500 euro, è destinato alle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche, soprattutto a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica, e che dunque hanno intrapreso nel corso del 2023 un percorso psicoterapeutico. Come nel 2022, anche stavolta, sarà l'Inps a raccogliere le domande, stilare le graduatorie ed erogare il bonus.

I requisiti

Possono richiedere il bonus i residenti in Italia con Isee in corso di validità e non superiore a 50mila euro. Il beneficio è riconosciuto una sola volta.

L'importo del bonus

Se la domanda viene accolta, al richiedente è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. Il bonus sarà erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo assegnato, In dettaglio, in caso di Isee inferiore a 15mila euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario. Se l'Isee è comrpeso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.000 euro. Se invece l'Isee è superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo di 500 euro per ogni beneficiario.

In caso di domanda accolta, oltre all'importo del contributo, il richiedente riceverà un codice univoco associato, da consegnare al professionista al quale si è rivolto per le sedute di psicoterapia. Il contributo e il codice univoco devono essere utilizzati entro 270 giorni dall'accoglimento della domanda.

Come fare domanda

Dal 18 marzo al 31 maggio 2024 è possibile richiedere il bonus psicologo tramite l'apposito servizio online sul sito www.inps.it, accedendo tramite Spid, Cie o Cns. In alternativa è possibile rivolgersi al Contact center di Inps, contattando il numero verde 803-164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06-164164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). L'Inps stilerà quindi le graduatorie per regione e provincia autonoma di residenza, che terranno conto del valore Isee e, a parità di Isee, l'ordine di presentazione della domanda.