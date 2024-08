A luglio prezzi pacchetti vacanze Italia +19,5%, triplo Ue

A luglio 2024, il prezzo al consumo dei pacchetti vacanze nell'Ue è cresciuto del 6,6% rispetto all'anno prima ma l'Italia ha registrato un vero boom con una crescita del 19,5%, seconda solo a quella segnalata in Francia (+22,2%). Lo segnala Eurostat. L'Italia è al top per la crescita dei prezzi dei pacchetti nazionali che con un +29,8% superano larg amente la media degli aumenti europei che è all11,1%(manca il dato della Francia). Per i prezzi dei pacchetti vacanza internazionali l'Italia invece registra una crescita inferiore alla media Ue con il 3,7% a fronte del 5,7% medio Ue.