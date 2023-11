Bonus psicologo 2023, via libera alle domande: da quando e come fare. Le simulazioni

Roma, 23 novembre 2023 – I fondi (5 milioni di euro) per il bonus psicologo c’erano, ma non si potevano ancora utilizzare perché mancavano i decreti attuativi. Ma da oggi si cambia. Sì, perché il ministro alla Salute, Orazio Schillaci ha firmato il decreto attuativo.

Bonus psicologico 2023

"Oggi, acquisita l'intesa con il Mef e con la Conferenza Stato-Regioni, ho firmato il decreto ministeriale per l'erogazione del bonus psicologo per l'anno 2023. Dopo la sperimentazione del bonus durante la pandemia, questo governo ha voluto rendere strutturale questa misura ed ha aumentato l'importo massimo del contributo che i cittadini potranno richiedere all'Inps", ha dichiarato il ministro Schillaci. E se per il 2023 sono stati stanziati 5 milioni, per il 2024 ne sono previsti 8 milioni.

Il bonus psicologo – si legge sul sito Inps – è un “contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” (cd. Bonus psicologo) è una misura per sostenere le persone in condizione di:

ansia

stress

depressione

fragilità psicologica

Il bonus psicologo – si legge sempre sul sito Inps – si rivolge a tutte quelle persone che: hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica e vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Le domande per il bonus psicologo per l’anno 2023 andranno inoltrate sull’apposito portale Inps – come ha spiegato una nota del ministero – ma occorrerà aspettare qualche giorno perché esca la circolare dell’Istituto di previdenza sociale che ne indichi le modalità. la domanda dovrà essere presentata online accedendo tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cid) o Carta nazionale dei servizi (Cns) più comunemente conosciuta come tessera sanitaria.

Si potrà richiedere il contributo del bonus psicologo per le spese effettuate direttamente dal richiedente o per i figli o per una persona di cui si è tutori. Si potrà richiedere un rimborso massimo di 50 euro per ogni seduta.

L'importo del bonus psicologo, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto in:

massimo di 1.500 euro annui per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta)

annui per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) massimo di 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta)

per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) massimo di 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta)

Il bonus psicologico dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla concessione pena la decadenza.

Se una persona con Isee inferiore a 15mila euro si è sottoposta a 10 sedute del costo di 100 euro (per un totale di 1000 euro) l’una avrà diritto a 500 euro (50 per ogni seduta) anche se l’importo massimo richiedibile è di 1.500 euro.

Se una persona, sempre con Isee inferiore a 15mila euro ha sostenuto 40 sedute da 100 euro l’una (4.000 euro totali) potrà ottenere 1.500 euro (tetto massimo). Il bonus di 50 euro a seduta per 40 sedute, 2000 euro, supera infatti il tetto.

Per semplificare, una persona ha diritto a un rimborso di 50 euro per ogni visita fino al raggiungimento del tetto massimo in base alla propria fascia Isee. Se il tetto viene superato si riceverà la quota massima rimborsabile, se non viene superato si riceverà la quota di 50 euro moltiplicata per ogni seduta.