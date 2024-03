Bonus patente 2024, oggi click day: come fare richiesta e le scadenze

Roma, 4 marzo 2024 – Bonus patente 2024: alle 12 di oggi si potranno richiedere i contributi previsti dal ministero delle Infrastrutture per il conseguimento della patente B e della Carta di qualificazione del conducente.

A questo link del Mit le info sul bonus patente 2024 Ecco una guida redatta con Paolo Colangelo, presidente delle autoscuole Confarca.

Bonus patente 2024: chi può richiederlo

Il bonus patente può essere richiesto dai giovani tra i 18 e i 35 anni.

Vale anche conseguire la carta di qualificazione del conducente, “il certificato di abilitazione professionale – ricorda Colangelo – che serve per guidare Tir e bus”. Nella riforma del codice della strada prevista dal ministro Matteo Salvini e in discussione in Parlamento, tra le novità c’è anche l’abbassamento dell’età per guidare gli autoarticolati, che si abbassa a 18 anni. “Facciamo da precursori rispetto all’Europa – annota Colangelo -. Mancano migliaia di camionisti ma non mi aspetto la corsa. Il problema vero, a mio parere, è che i ragazzi non vogliono proprio fare questo mestiere”.

Bonus patente: le scadenze

Il bonus patente 2024 ha a disposizione 4,9 milioni di euro. Si potrà richiedere da mezzogiorno di oggi. Copre fino a un massimo di 2.500 euro e dell’80% della spesa sostenuta.

Quanto costa prendere la patente

Ma quanto costa oggi prendere la patente? “Dipende – risponde Colangelo -. Si va dai 1.500 euro per la B ai 3.500 se consideriamo insieme anche la carta”.