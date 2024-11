Nuovi requisiti Bonus Natale 2024 e il modulo per richiederlo

Roma, 14 novembre 2024 – Cambiano i requisiti per poter ricevere il Bonus Natale 2024. L’aiuto economico che arriverà nella busta paga dei lavoratori dipendenti con reddito basso previsto, anche per quest’anno, dal governo Meloni. Ma a quanto ammonterà? Chi lo potrà ricevere? Quali sono i nuovi requisiti? Cosa bisogna fare per ottenerlo? Quando arriverà?

Il Governo ha deciso di ampliare la platea dei beneficiari del Bonus Natale che passerà da un milione di potenziali beneficiari a 4,5 milioni. Non cambia invece la cifra del bonus che sarà sempre di 100 euro.

Come detto aumenterà il numero di lavoratori dipendenti che potranno percepire i 100 euro del Bonus Natale 2024. In sostanza il governo ha deciso di eliminare il requisito del “coniuge a carico” permettendo così anche ai genitori single, alle coppie di fatto e a quelli, che pur avendo un reddito sotto i 28mila euro, non anno moglie o marito fiscalmente a carico.

I nuovi requisiti per ottenere il Bonus Natale diventano dunque:

essere un lavoratore dipendente

avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro

non superiore a avere (almeno) un figlio fiscalmente a carico (eliminato il requisito del coniuge a carico)

(eliminato il requisito del coniuge a carico) avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. Che tradotto in parole semplici che gli scontrini e le spese che si portano in detrazione non devono superare le tasse da pagare sul proprio stipendio.

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma.

Per i dipendenti pubblici è stata istituita un’apposita funzionalità self service presente nell’area personale di NoiPa, nel menù “Servizi” sotto l’ambito “Stipendiali”. Qui dovranno presentare la domanda entro le 12 del 22 novembre 2024. Oltre questa data, l’indennità, se spettante, sarà riconosciuta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

Qui di seguito un modulo per autocertificare il diritto a ricevere il Bonus Natale 2024

Per chi fa domanda entro i termini previsti per legge, sia nel caso dei dipendenti privati che di quelli del settore pubblico, il Bonus sarà inserito nella tredicesima di quest’anno. I 100 euro arriveranno dunque prima delle festività insieme alla mensilità aggiuntiva.