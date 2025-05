Satispay lancia 'Salvadanaio Remunerato': innovazione negli investimenti digitali

Satispay, la fintech italiana celebre per aver semplificato i pagamenti digitali, compie un nuovo passo strategico entrando ufficialmente nel settore degli investimenti. Forte di una base di oltre 5,5 milioni di utenti e una presenza capillare in circa 400.000 esercizi commerciali, l’azienda guidata da Alberto Dalmasso lancia il suo primo servizio di investimento integrato nell’app: il “Salvadanaio Remunerato”.

Un nuovo approccio agli investimenti: semplicità, accessibilità e trasparenza

La missione dichiarata di Satispay è ambiziosa: trasformare l’Italia da Paese di risparmiatori a Paese di investitori, abbattendo le barriere che storicamente hanno tenuto lontani molti cittadini dal mondo della finanza. Il nuovo servizio di investimento si distingue per la massima semplicità d’uso: nessun importo minimo richiesto, liquidità giornaliera e gestione fiscale automatizzata direttamente dalla piattaforma. Gli utenti possono investire e riscattare i propri fondi in qualsiasi momento, con accredito il giorno lavorativo successivo, senza vincoli temporali.

Il “Salvadanaio Remunerato” si basa su un fondo comune monetario creato in collaborazione con Amundi, primo asset manager europeo e tra i primi dieci a livello mondiale, con oltre 2.250 miliardi di euro in gestione. Il rendimento annualizzato stimato al 5 maggio 2025 è pari al 2,24% al netto dei costi del fondo e al lordo della fiscalità, offrendo una soluzione competitiva per valorizzare la liquidità parcheggiata sui conti correnti123.

Perché questa scelta? Un’esigenza concreta del mercato italiano

Secondo dati FABI, oltre 1.360 miliardi di euro degli italiani sono oggi fermi su conti correnti e depositi bancari, spesso senza alcuna remunerazione. In un contesto di inflazione elevata e tassi BCE in crescita, la mancata valorizzazione della liquidità rappresenta una perdita di potere d’acquisto per milioni di famiglie. Satispay punta a intercettare questa esigenza reale, offrendo uno strumento semplice e sicuro, perfettamente integrato nell’app che milioni di utenti già utilizzano per pagamenti e risparmi digitali.

Il CEO Alberto Dalmasso sottolinea come la nuova offerta sia il primo passo di un percorso più ampio: “Con il nostro primo prodotto, vogliamo dare ai nostri utenti uno strumento concreto per valorizzare la loro liquidità e i loro risparmi in modo semplice, trasparente e flessibile. È solo la prima fase di un percorso più ampio, con cui vogliamo contribuire a democratizzare l’accesso a strumenti che danno maggior valore al denaro delle persone per cambiare una cultura storicamente orientata al risparmio e troppo poco all’investimento”.

Un ecosistema in crescita: nuovi servizi in arrivo

Il “Salvadanaio Remunerato” rappresenta solo l’inizio dell’espansione di Satispay nel settore degli investimenti. L’azienda ha già annunciato lo sviluppo di ulteriori prodotti finanziari, pensati per soddisfare le esigenze di investitori con obiettivi e orizzonti temporali differenti. L’obiettivo è costruire un’offerta completa, mantenendo semplicità, trasparenza e sicurezza come valori fondanti.

Per garantire i più elevati standard di sicurezza e conformità, Satispay ha ottenuto tramite la controllata Satispay Invest SA l’autorizzazione a operare come impresa di investimento dalla CSSF, la commissione di sorveglianza finanziaria lussemburghese.

Un modello di business solido e in espansione

Il lancio del nuovo servizio arriva in un momento di grande dinamismo per Satispay, che ha recentemente concluso un nuovo aumento di capitale da 60 milioni di euro, portando la raccolta complessiva a oltre mezzo miliardo di euro. Questo rafforza la posizione della fintech come unicorno italiano e ne consolida la leadership nel settore dei pagamenti digitali e, ora, anche negli investimenti45.

Satispay si conferma dunque protagonista dell’innovazione fintech italiana, con l’ambizione di diventare il punto di riferimento per la gestione quotidiana del denaro. Il debutto nel mondo degli investimenti rappresenta una svolta per milioni di utenti che potranno finalmente far fruttare la propria liquidità in modo semplice, sicuro e accessibile, contribuendo a una trasformazione culturale del risparmio in Italia.