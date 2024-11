Bonus Natale 2024, si avvicina la scadenza per richiederlo: la guida

Roma, 19 novembre 2024 – Il bonus Natale arriverà con la tredicesima, ma solo se il dipendente presenterà la domanda. Chi lavora nel settore pubblico ha una scadenza precisa da rispettare, quella delle 12 del 22 novembre 2024. Per il settore privato, è il datore di lavoro a decidere, secondo le tempistiche per l’elaborazione delle buste paga. Grosso modo, la domanda va presentata entro la fine di novembre. Il bonus Natale può arrivare a un massimo di 100 euro. Ecco a chi spetta e come richiederlo.