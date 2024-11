Sorpresa Bonus Natale, così lo potranno ricevere più lavoratori

Roma, 12 novembre 2024 – Potrebbe essere più amplia la platea dei lavoratori dipendenti che a fine anno troveranno nelle buste paga una tredicesima più pesante. I partiti della maggioranza, con un emendamento al decreto fiscale, stanno studiando la maniera di estendere il cosiddetto bonus-Natale di 100 euro.

Il governo studia il modo per allargare la platea che riceverà il Bonus Natale

Le modifiche allo studio

L’idea è quella di portare allargare il perimetro del bonus che, attualmente, riguarderebbe circa un milione di lavoratori. I tecnici stanno studiando diverse ipotesi ma molto dipenderà dalle risorse aggiuntive a disposizione. Secondo fonti della maggioranza, si sta pensando ad uno stanziamento extra fra i 300 e i 400 milioni di euro.

Chi riceverà il bonus

Attualmente possono ricevere il bonus i lavoratori dipendenti che hanno:

reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28mila euro. Nel calcolo del reddito non rientra quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze coniuge fiscalmente a carico (non separato legalmente o di fatto) e almeno un figlio a carico, che può essere anche adottivo, riconosciuto o affidato. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico. un’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante

I requisiti per il coniuge a carico

Per essere considerati a carico e consentire quindi la percezione del bonus è necessario che il coniuge o il figlio possiedano un reddito annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, con innalzamento a 4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a 24 anni.

Come ottenere il bonus

Il riconoscimento del Bonus sarà subordinato a un’espressa domanda da rivolgere al proprio datore di lavoro, nonché alla dichiarazione della sussistenza congiunta dei requisiti richiesti.