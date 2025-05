Acea e la transizione idrica: Fabrizio Palermo premiato al Guido Carli 2025

Acea è una realtà infrastrutturale che opera in settori complessi, in particolare quello dell'acqua, che è oggetto oggi di un importante percorso di transizione. In futuro la transizione idrica sarà forse anche più rilevante della transizione energetica negli ultimi anni". Così l'amministratore delegato del gruppo Acea, Fabrizio Palermo, in occasione del conferimento del Premio Guido Carli 2025.

"Credo che un'azienda come Acea abbia un ruolo importante nel favorire questa transizione nel nostro Paese", ha aggiunto, spiegando come il gruppo abbia "incentrato sul capitale umano molto del proprio operato, firmando uno dei primi protocolli sulla persona, anche con il sindacato, e promuovendo tutta una serie di iniziative, dentro e fuori l'azienda, in questo senso".

Palermo ha ricevuto insieme ad altre 12 eccellenze del Made in Italy il premio Guido Carli, giunto alla sedicesima edizione, e conferito a personalità di spicco dell'economia, del cinema, della musica, ma anche a figure dal forte impegno sociale. Ricevere questo premio è "anzitutto un onore, un tributo soprattutto ai valori sui quali ho centrato il mio percorso professionale: la creazione di valore nelle aziende, le ricadute sulla collettività, portando sempre al centro le persone", ha dichiarato.