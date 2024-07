Arriva il bonus adozioni, fino a 6.500 euro per chi vuol diventare genitore adottivo

Roma, 2 giugno 2024 – Un bonus adozioni per aiutare chi vuole diventare genitore adottivo ma che, per una serie di concause, dal Covid alle crisi internazionali, hanno visto rallentare l’iter per arrivare all’adozione.

Arriva un contributo, da 3.500 euro fino a 6.500 euro, per sostenere gli aspiranti genitori adottivi alle prese con procedure di adozione non ancora concluse al primo gennaio 2024, o per rallentamenti legati alla crisi del Covid, o per le particolari situazioni geopolitiche che caratterizzano i rapporti con alcuni Stati “critici”.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Comunicato della Presidenza del Consiglio sul decreto della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella.

In base a quanto riportato le richieste possono essere presentate a partire da lunedì 8 luglio, fino al 5 ottobre.

Sono stanziati complessivamente 4,37 milioni di euro, a valere sul capitolo “Spese per il sostegno delle adozioni internazionali”. Le coppie che hanno avviato la procedura prima del 30 gennaio 2020 (quando l'Oms dichiarò lo stato di emergenza per la pandemia), hanno diritto a un contributo di 3.500 euro. Il sostegno è di 5mila euro se il Paese di origine dell'adozione è fra quelli ritenuti “critici”:

Cina

Ucraina

Federazione Russa

Bielorussia

Il bonus Sale a 6.500 euro per le coppie con entrambi i requisiti.

Il contributo va richiesto secondo le modalità operative pubblicate sul sito della Commissione adozioni internazionali.

Il Bonus va richiesto solo online. Si può presentare la domanda congiunta di contributo economico per il sostegno dei percorsi adottivi il sistema on line “Adozione Trasparente” del Dipartimento per le politiche della famiglia tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica).