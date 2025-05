Mercati finanziari a rischio collasso: l'allarme di Joachim Nagel sui dazi USA

I mercati finanziari erano "prossimi al collasso" dopo gli annunci sui dazi degli Stati Uniti ad aprile, evidenziando la loro vulnerabilità a politiche economiche irregolari. Lo ha detto Joachim Nagel, membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea e presidente della Bundesbank, intervenendo ad un evento a Madrid.

"Dirompente è una descrizione appropriata di ciò che avevo in mente dopo il 2 aprile. Eravamo prossimi al collasso", ha detto Nagel, aggiungendo di non riuscire a vedere come l'innalzamento delle barriere al libero scambio avrebbe prodotto risultati positivi per gli Stati Uniti. "Spero che anche gli americani imparino qualcosa nelle prossime due settimane e nei prossimi mesi", ha sottolineato secondo quanto riporta Bloomberg. "Se così non fosse, questa incertezza persisterà e tutto ciò che sappiamo dall'economia è che l'incertezza non è positiva", ha insistito.

Per quanto riguarda la prossima decisione della Bce sui tassi, Nagel ha quindi evidenziato che le scelte dipenderanno dall'evoluzione dei dati.