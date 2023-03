Bollette luce e gas, ecco quanto risparmieremo da febbraio

Roma, 18 gennaio 2023 - Finalmente una buona notizia sul fronte delle bollette di luce e gas. Dal prossimo mese le famiglie e le imprese potrebbero risparmiare fra il 20 e il 29% della spesa rispetto a quanto pagato a dicembre. Tutto merito, si fa per dire, dell’inverno più mite e, soprattutto, dell’accordo sul tetto al prezzo del gas deciso a livello europeo. Ma andiamo con ordine. Il calo di febbraio La discesa del prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, la piazza di riferimento delle quotazioni a livello europeo, è cominciata ormai da qualche mese. Rispetto ai massimi di 350 euro registrato ad agosto del 2022, ieri per un megawattore di gas erano sufficienti 59,8 euro, quasi 6 volte di meno. Insomma, siamo tornati più o meno ai livelli del dicembre 2021. Caro bollette: quanto si può risparmiare con il fotovoltaico e come Caro bollette Che cosa succederà alle nostre bollette Come si sa, l’Arera, l’Authority per l’energia, da qualche mese a questa parte, calcola le variazioni di prezzo del gas su base mensile (e non più semestrale, come avveniva in passato). Quindi, le quotazioni più basse registrate a gennaio si rifletteranno sulle bollette del prossimo mese. Secondo le...