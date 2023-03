Caro bollette: quanto si può risparmiare con il fotovoltaico e come

Milano, 16 ottobre 2023 - Il caro bollette ha allentato la sua morsa, ma non è ancora scomparso. Il rischio di un’impennata repentina del prezzo dell’energia è infatti sempre dietro l’angolo. Se è importante il contributo che ognuno può dare al risparmio energetico, non va dimenticato che l’energia è soprattutto un tema di carattere nazionale che va affrontato quindi in un ottica da sistema-Paese. Insomma, vista la transizione ecologica in atto e le difficoltà a fare affidamento su pochi fornitori per il gas, l’ideale sarebbe puntare sull’energia rinnovabile, di cui è ricca l’Italia. Basti pensare che sarebbe sufficiente uno sviluppo adeguato del fotovoltaico per abbattere i costi delle bollette fino al 70%. Pannelli fotovoltaici A realizzare lo studio sui risparmi potenziali è Aceper, Associazione dei Consumatori e Produttori di Energie Rinnovabili. “Il fotovoltaico avrebbe effetto immediato sulla riduzione delle bollette, abbattendo i costi dal 40 al 70%. Stimando una riduzione media dei costi del 50% (nella forbice dal 40 al 70%) si otterrebbe un risparmio totale per le famiglie italiane di circa 24 miliardi di euro”, spiega Veronica Pitea, presidente di Aceper, associazione che riunisce 10.000 impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, pari ad oltre 7mila associati per...