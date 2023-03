Casa green: dalla G alla A, ecco cosa fare. La guida

Adeguare milioni di case degli italiani alle nuove norme green in discussione a Bruxelles, con il passaggio degli edifici residenziali alla classe energetica E entro il 2030 e alla D entro il 2033, oltre al non facile rispetto dei tempi per l’esecuzione dei lavori, comporterebbe un esborso enorme. Una cifra che qualche tempo fa Nomisma aveva calcolato vicina a quella del Pil annuale del nostro Paese e comunque stimata attorno ai 1.400 miliardi con un risparmio energetico (gas ed elettricità) intorno ai 60 e una spesa media di 50mila euro. Case green, quanto valore hanno perso le vecchie abitazioni dopo la direttiva europea Casa green: la guida Caro bollette: quanto si può risparmiare con il fotovoltaico e come La patente energetica Gli edifici dal punto di vista dell’efficienza energetica sono suddivisi in dieci classi. Dalla classe A di eccellenza, a sua volta articolata in quattro sottoclassi (A4, A3, A2, A1), per passare alla B, alla C e via via fino alla G, quella con le prestazioni peggiori. Ogni classe presenta un punteggio (da 10 della A4 al minimo di 1 della G) e viene determinato in base ai consumi energetici dell’edificio che per la classe migliore deve essere al massimo...