Case green, l’Italia frena Bruxelles: "Niente diktat ecologici, così è una patrimoniale"

Roma, 14 gennaio 2023 - La casa è sacra, per cui non va ristrutturata. Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che si schiera contro la proposta di Direttiva europea sull’efficienza energetica degli immobili, attualmente all’esame del Parlamento europeo. "Fratelli d’Italia mette in guardia dal tentativo dell’Unione europea di rifilare all’Italia, con la direttiva sull’efficientamento energetico, una patrimoniale camuffata che va a ledere i diritti dei proprietari", afferma Foti, che ha annunciato la volontà del gruppo di presentare "una risoluzione in Parlamento per chiedere che il governo intervenga per scongiurare l’approvazione di una norma che danneggerebbe milioni di italiani proprietari di immobili". In effetti, il patrimonio edilizio italiano è un colabrodo. Lo conferma l’Associazione nazionale dei costruttori edili: su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano "particolarmente inquinanti" secondo l’Ance e "non sono in grado di garantire le performance energetiche indicate dalle nuove normative, soprattutto nei tempi brevi previsti" dalla proposta di Direttiva europea sull’efficienza energetica degli immobili, attualmente all’esame del Parlamento europeo. Case green, quanto valore hanno perso le vecchie abitazioni dopo la direttiva europea Il 74% degli immobili in Italia, infatti, è stato realizzato prima del 1976, quando entrò in vigore la prima normativa...