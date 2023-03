Case green, quanto valore hanno perso le vecchie abitazioni dopo la direttiva europea

Tra gli effetti della direttiva Ue sulle case green che ce n’è uno particolarmente preoccupante: il deprezzamento degli immobili più vecchi. Già adesso, del resto, si sta registrando una svalutazione delle case meno efficienti dal punto di vista energetico. Secondo una stima di Immobiliare.it, negli ultimi cinque anni le abitazioni che si trovano nella fasce dalla E in giù hanno perso l’8% del loro valore. Un trend che, in seguito alla direttiva Ue, non potrà che peggiorare. Già, perché le nuove norme europee, contenute nel pacchetto climatico Fit for 55, prevedono che tutte le abitazioni entro il 2030 rientrino almeno nella classe energetica E, per poi raggiungere, prima del 2033, la fascia D. Per l’Italia, riuscire a soddisfare questi standard comporta uno sforzo immane. Soprattuto in termini di investimenti per ammodernare gli immobili. Stando ai numeri divulgati dall’Ance, bisognerebbe intervenire sui due terzi degli edifici residenziali italiani, almeno 9 milioni di unità. A questo va aggiunto il patrimonio non abitativo e gli edifici pubblici. Se si pensa che il Superbonus 110 è costato 68,7 miliardi di euro (in termini di lavori 58 miliardi di euro) per ristrutturare e riqualificare soltanto il 5% del totale degli edifici unifamiliari e lo 0,8%...