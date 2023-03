Bolletta della luce 2023: cosa cambia con il nuovo anno?

Le previsioni per il 2023 sui costi della luce

Di recente ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha anticipato che al momento non sono previsti aumenti del costo dell’energia elettrica. Il prezzo dell’elettricità non dovrebbe aumentare, ma è praticamente certo che rimarrà attestato su valori elevati. Si esclude, quindi, una diminuzione del suo prezzo. Stefano Besseghini, Presidente di ARERA, ha dichiarato che negli ultimi mesi il prezzo dell’energia elettrica è rimasto, in media, relativamente basso, considerato il caro energia. Per questo motivo si prevede che rimanga stabile ma alto.Quando si tratta dei costi dell’energia elettrica, è necessario fare una distinzione tra mercato tutelato e mercato libero. Le previsioni per il 2023 Se per il mercato tutelato ARERA non prevede aumenti, è possibile che si verifichino per il mercato libero. Molte delle offerte disponibili adesso sul mercato sono infatti indicizzate e basano i prezzi sul PUN. Acronimo di Prezzo Unico Nazionale, il PUN è il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica, che viene acquistata alla Borsa elettrica italiana, conosciuta anche come IPEX, cioè Italian Power Exchange. All’IPEX i produttori di energia elettrica la vendono all’ingrosso e i fornitori la comprano per venderla ai clienti finali. Mercato tutelato: cos’è e quali sono i suoi vantaggi e svantaggi Nel...