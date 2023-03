Ape sociale, ecco il rilancio nel 2023: chi ne può beneficiare e come fare domanda

Roma, 7 gennaio 2023 - La stretta su Opzione donna e i limiti previsti per Quota 103 rilanciano l’Ape sociale come possibilità più ampia per lasciare il lavoro in anticipo nel 2023. La legge di Bilancio proroga il meccanismo introdotto qualche anno fa per consentire il pensionamento anticipato di lavoratori che abbiano 63 anni di età, 30 o 36 anni di contributi, a seconda dei casi, e che si trovino in una delle condizioni di disagio fissate dalle regole del congegno. Lavoratore aziendale Leggi anche: Quando pagano le pensioni di gennaio 2023: date e motivi del ritardo I candidati all’Ape sociale A poter beneficiare dell’opportunità sono i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, quelli autonomi e anche dagli iscritti alla Gestione separata dell’Inps, che, nello specifico, si trovino in condizioni di disagio. E, in particolare: a) Lavoratori che svolgono attività 'gravose'. Ovvero lavoratori dipendenti con almeno 63 anni di età e 36 di contribuzione che abbiano svolto una delle attività considerate 'gravose' per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci. Per le lavoratrici è prevista una riduzione dei requisiti contributivi: un anno in meno per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni. E, dunque, si...