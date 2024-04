Agenzia delle Entrate, ecco i nuovi numeri per contattare il fisco

Roma, 26 aprile 2024 – Sono cambiati i numeri per contattare l’Agenzia delle entrate, sia da cellulare che dall’estero. Da lunedì scorso, 22 aprile, per contattare telefonicamente l’Agenzia da fuori Italia occorre comporre il numero 06-45470468, mentre il nuovo numero da digitare da cellulare è 06-97617689. Resta, invece, invariato il numero verde da telefono fisso, che è l’800-909696.

Gli avvisi sui numeri attivi

Con un messaggio audio, l’Agenzia sta comunicando la novità agli utenti del call center in attesa di parlare con un consulente. Inoltre, chi nei prossimi mesi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti sarà informato sempre tramite messaggio audio sui numeri corretti.

Il servizio di call center dell’Agenzia è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17 per informazioni e assistenza fiscale. Inoltre, con orario dalle 9 alle 13, il call center risponde a quesiti in materia catastale (quest’ultimo servizio è disponibile per chi chiama da tutti i distretti telefonici del territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, per quali si consiglia di rivolgersi alle direzioni provinciali o uffici provinciali-territorio competenti).

Chiedere informazioni su novità e scadenze fiscali, assistenza su comunicazioni di irregolarità, conoscere lo stato di un rimborso: sono dunque alcuni dei servizi disponibili tramite l’assistenza telefonica delle Entrate.

I costi delle chiamate

Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero dipende dal piano tariffario del chiamante, mentre da rete fissa il servizio è gratuito. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito internet dell’Agenzia "Contatti e assistenza - Assistenza fiscale”.

L’app dell’Agenzia delle entrate

Un altro strumento utile per contattare l’Agenzia delle Entrate è l’applicazione mobile "AgenziaEntrate", scaricabile gratuitamente dagli store Ios, Google e Microsoft. Attraverso l’app, oltre ad accedere con smartphone o tablet a servizi quali il cassetto fiscale, la dichiarazione precompilata o la richiesta del Pin , è possibile:

contattare telefonicamente il call center dell’Agenzia tramite il numero dedicato mobile

inviare una e-mail all’Agenzia per ricevere informazioni su determinati argomenti (servizio con login).

L’App, inoltre, velocizza l’assistenza in ufficio. E’, infatti, possibile: