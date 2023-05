World Password Day, in pochi secondi il codice viene decifrato. Follia Italia: la tendenza è “123456”

Roma, 4 maggio 2023 - Oggi è il World Password Day, il codice segreto di 8 caratteri croce (Per la memoria) e protezione dei nostri dati, ma fino a un certo punto, se è vero che ai cybercriminali bastano pochi secondi per decifrarlo e soli 22 minuti se si è aggiunta una maiuscola.

Si può allungare l'agonia dei nostri dati, o pin bancari, fino a un'ora, se si è aggiunta anche un carattere speciale in combinazione con una lettera maiuscola nella password. Chi lancia questo inquietante avvertimento, incubo di molti italiani, è il sito security.org, che coglie l'occasione della giornata della password, evento nato nel 2013 per iniziativa di Intel, e che cade ogni primo giovedì di maggio.

Aumentare la consapevolezza

Lo scopo è chiaro: aumentare la consapevolezza sul tema della sicurezza informatica. Perché noi per primi, con ingenua semplicità nel riservare i nostri dati, siamo i primi a facilitare la vita dei criminali informatici. Ad esempio tra i più classici casi c'è l'utilizzo della stessa chiave di accesso per più servizi e app.

Password più usata in Italia “123456”

A conferma dell'involontario aiuto fornito aI pirati del web c'è il recente report dell'azienda Nordpass che segnala come anche nel 2022 la password più gettonata al mondo è stata 'Password'. Mentre nel nostro Pese si fa anche peggio con la sequenza '123456', di super tendenza tra gli italiani.

"Non abbiamo ancora imparato a difenderci”

L'ultimo rapporto Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, rivela che il 64% degli incidenti a livello globale hanno come causa azioni "maldestre" degli utenti. Alessio Pennasilico, del Comitato Scientifico Clusit : "Rileviamo che i criminali informatici utilizzano tecniche molto comuni e poco complesse per violare account e impossessarsi di dati e identità digitali, questo significa che dall'altra parte ancora non abbiamo imparato a difenderci. Alla luce delle tecnologie oggi disponibili è doveroso abbandonare numeri, lettere e caratteri speciali che puntualmente dobbiamo ripristinare perché difficili da ricordare, a favore di una autenticazione sicura, che può comprendere l'autenticazione multi fattore tramite app o l'autenticazione biometrica".