Violentata in Erasmus, si uccide

LECCE

Potrebbe aver subito abusi la 21enne studentessa francese che si è tolta la vita nella casa in cui viveva a Lecce dove era in Erasmus da settembre. La procura ha aperto una indagine dopo le testimonianze di alcune colleghe della studentessa alle quali la 21enne avrebbe confessato di aver subito una violenza sessuale. Nella camera da letto della giovane è stato trovato un diario in cui la studentessa avrebbe scritto, in francese, un messaggio di addio ai famigliari dicendo, tra l’altro, che "è difficile rimanere soli" e "sopportare quello che è accaduto". Inoltre è stato trovato un certificato medico rilasciato dal pronto soccorso in cui, pochi giorni prima del suicidio, la 21enne si sarebbe recata affermando di aver subito una violenza sessuale. I medici, a quanto si apprende, avrebbero rilevato abusi, termine che verrebbe usato nel certificato. Alla 21enne sarebbe stato illustrato tutto il percorso da seguire in questi casi, tra cui quello della denuncia che però la studentessa non ha mai presentato. I presunti abusi, stando a quanto riferito dalle studentesse agli investigatori, sarebbero avvenuti nella casa in cui viveva la 21enne e in cui è stato trovato il suo corpo.